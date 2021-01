Vești bune pentru toți tinerii: vor primi mai mulți bani de la companii Incepand din 2021 salariul minim brut pe tara a crescut la 2.300 de lei, astfel cei care vor efecta un un internship vor primi mai multi bani, conform legii privind internshipul. Legea nr. 176/2018 privind internshipul, intrata in vigoare la 18 august 2018, reglrementa indemnizatia pentru cei care desfasoara stagii de internship – “Cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit alin. (1) este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata”, relateaza Mediafax. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

