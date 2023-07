Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani! In perioada urmatoare, sute de mii de angajați din Romania ar putea primi venituri mai mici cu aproximativ 30%. Guvernul are in plan sa elimine o parte dintre facilitațile fiscale, iar cei care lucreaza in domeniul IT sunt singurii care nu ar fi afectați de aceasta masura.

- Aflați de ani de zile intr-o documentare minuțioasa in mai toate țarile europene unde romanii alcatuiesc comunitați puternice, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț povestesc ce-i doare și ce-i sensibilizeaza pe compatrioții noștri plecați in strainatate. Recent, ei le-au facut romanilor din Danemarca…

- Vești proaste pentru unii angajați din Romania! S-a anunțat ca se cer inapoi banii pentru voucherele de vacanța in unele cazuri. Iata tot ce trebuie sa știe persoanele care beneficiaza de sumele respective.

- Minivacanța de 1 Mai a trecut, dar asta nu inseamna ca s-au terminat celelalte minivacanțe De ce spunem asta? In urma votului din Parlamentul Romaniei, s-a luat decizia de a se introduce in Codul Muncii a unei noi zile libere in luna iunie, asta insemnand concret o alta vacanța de cateva zile. Cu alte…

- 2023 poate fi catalogat drept un an bun daca ne uitam la zilele libere pe care le avem. Astfel romanii vor avea anul acesta doua minivacanțe de cate 3 zile fiecare. Altele vor fi: 5 minivacanțe de 4 zile și o minivacanța de cinci zile. Codul Muncii prevede ca angajatii din Romania au in total 15 zile…

- In luna iunie, bugetarii se vor putea bucura de cinci zile libere consecutive! Angajații din mediul privat insa, vor avea cu o zi libera mai puțin. Așadar, luna iunie incepe cu o minivacanța pentru angajații din Romania. Cei care lucreaza la stat se vor putea bucura chiar de cinci zile consecutiv, iar…

- Care sunt orașele din Romania unde angajații au beneficiat de cele mai mari creșteri de salarii? Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea și ce salarii medii nete au angajații in 2023. In ce orașe s-au inregistrat cele mai mari creșteri de salarii Nivelul de trai a crescut foarte mult in ultima…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ. Angajatii din Romania nu mai pot fi concediati in orice conditii. Codul Muncii a fost modificat, iar schimbarile intra in vigoare de maine, 22.10.2022.Potrivit legii, este…