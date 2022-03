Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, de la ora 18.00, in Polivalenta din Banie, avem meci tare de baschet! SCMU Craiova va primi vizita celor de la FC Arges Pitesti, intr-un joc ce aduce fata in fata doua echipe tari ale campionatului din LNBM. Victoria va conta foarte mult in economia clasamentului si in lupta directa…

- FCU Craiova 1948 si UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1, la capatul primei partide din etapa 27 din Liga 1. Compagno a deschis scorul pentru olteni, iar Ongaro a restabilit egalitatea in minutele de prelungiri. Gazdele au deschis scorul. Compagno (56) l-a invins pe Iacob cu o lovitura de cap.…

- Cristian Balaj (50 de ani), președintele de la CFR Cluj, susține ca a fost jignit de un grup de persoane care purtau insemnele Universitații Craiova in timpul meciului din Banie. Dupa meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, scor final 1-1, oficialul campioanei a intervenit la „Fotbal Club”,…

- FCSB nu se va putea baza pe Toni Petrea (46 de ani) la meciul cu FCU Craiova de duminica, dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid -19. Informația a fost dezvaluita de Mihai Pintili, secundul roș-albaștrilor, in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului. Fostul mijlocaș va sta pe banca celor…

- SCM Craiova a avut parte de un meci cu de toate, miercuri seara. Valcea s-a impus in Banie, dar mai multe decizii ale arbitrelor luate pe parcursul meciului l-au deranjat teribil pe antrenorul Bogdan Burcea, care, practic, a ramas și faca prea multe cuvinte. „Noi ca intotdeauna ne-am facut datoria.…

- Antrenorul italian Nicolo Napoli, 60 de ani pe 7 februarie, a prins gustul victoriei dupa ce FCU Craiova s-a impus etapa trecuta pe teren propriu in fața celor de la FC Argeș, scor 1-0, grație reușitei lui Sidibe. Primul succes in cel de-al optulea mandat la gruparea din Banie! Pentru echipa sa urmeaza…

- Meciul din runda 104 SuperProno, Farul Constanța – U Craiova 1948, n-a fost cu necunoscute pentru unul dintre jucatorii SuperProno, care a bifat 4 raspunsuri corecte din 4 și și-a adjudecat un bonus de 60.000 de lei. ...

- Nicolo Napoli (59 de ani) a avut un prim mesaj pentru fanii lui FCU Craiova, la startul celui de-al 8-lea mandat in Banie. Nicolo Napoli a fost prezentat marți la FCU Craiova. Primul interviu de la revenire l-a oferit pentru GSP.ro, iar astazi le-a transmis fanilor un mesaj și prin intermediul contului…