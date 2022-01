Vești bune pentru tinerii frumoși și liberi: prima țară care autorizează cultivarea cannabisului în propria gospodărie Autoritatile din Thailanda au anuntat marti ca vor elimina canabisul de pe lista de droguri, deschizand astfel calea pentru cultivarea de plante de canabis in gospodarii, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Thailanda a devenit in 2018 prima tara din Asia de Sud-Est care a legalizat marijuana in scopuri medicinale si cercetare. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva plante de canabis acasa dupa ce au anuntat guvernul local, insa canabisul nu poate fi utilizat in scopuri comerciale fara alte autorizatii, a declarat Ministrul Sanatatii Anutin Charnvirakul. Noua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Thailanda au anuntat marti ca vor elimina canabisul de pe lista de droguri, deschizand astfel calea pentru cultivarea de plante de canabis in gospodarii, relateaza Reuters. Thailanda a devenit in 2018 prima tara din Asia de Sud-Est care a legalizat marijuana in scopuri medicinale si…

- Foxconn, cu sediul in Taiwan, a declarat ca a incheiat un parteneriat cu Ministerul Investițiilor din Indonezia și mai multe companii pentru a sprijini dezvoltarea mașinilor electrice in țara din Sud-Est-ul Asiei, scrie Reuters. Foxconn, principalul producator de iPhone al Apple, și-a extins activitațile…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat luni ca au asociat moartea unui tinar de 26 de ani cu vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de Pfizer, informeaza Reuters. Barbatul a facut miocardita - o inflamatie rara a muschiului cardiac - dupa ce a fost injectat cu prima doza. Decesul anuntat luni…

- Israelul a anunțat duminica ca Marea Britanie, Danemarca si Belgia vor fi trecute pe lista ”roșie” a tarilor pe unde cetațenilor le este interzis sa calatoreasca. Noile restricții sunt impuse pe fondul temerilor referitoare la raspandirea ”semnificativa” a noii variante Omicron acolo, transmite Reuters,…

- Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite a decis joi sa scada limita de varsta de la care o persoana poate fi vaccinata cu o doza de supra-rapel ("booster") a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech si a autorizat aceste doze suplimentare pentru adolescentii de…

- Cinci polițiști au fost raniți în Olanda și cel puțin 40 de persoane au fost reținute în trei provincii, în timp ce protestele violente împotriva restricțiilor COVID-19 au continuat și în noaptea de sâmbata spre duminica, transmite Reuters.Autoritațile olandeze…

- Autoritațile sanitare din Germania propune vaccinarea anti COVID-19 la tinerii sub 30 de ani doar cu tratamentul produs de Pfizer/BioNTech, scrie Reuters. Comitetul consultativ pentru vaccinare (STIKO) a...