Sunt vești bune pentru tinerii din Romania! In urma cu puțin timp, jandarul Vlad, care defila pe Calea Victoriei pentru a le prezența bucureștenilor uniforma noua, a revenit. Barbatul ii anunța, de aceasta data, pe cei interesați ca se fac inscrieri la școlile de subofițeri de jandarmi. Iata cate locuri au fost scoase in joc in acest an!