- Elevii care au avut media 10 la examenul de Evaluare Naționala și la Bacalaureat vor primi stimulente financiare din partea Guvernului in valoare de 2000 de lei, respectiv 5000 de lei, conform unei Hotarari de Guvern.

- Vești bune pentru elevii din Romania! Rezultatele examenului de Evaluare Naționala au fost publicate! Elevii pot sa afle ce note au obținut la cele doua probe, respectiv cea de Limba și Literatura Romana și proba de Matematica. Iata unde poți sa afli ce nota ai luat.

- Vești bune pentru elevi! S-a aflat cand se vor susține examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala, asta dupa ce de mai bine de trei saptamani in țara noastra au inceput proteste in contextul in care cadrele didactice nu se arata mulțumite de cele oferite de Guvern. Acesta este anunțul pe care toți…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca le-a dat termen sindicaliștilor din educație sa ofere un raspuns la oferta Guvernului pana, luni, la ora 10.00.Conform surselor noastre, sindicaliștii i-au dat asigurari premierului ca vor accepta oferta actuala a Guvernului, iar maine vor anunța incetarea grevei.…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca se va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care se vor ajusta elementele de calendar ale finalului de an școlar. Probele scrise ale examenelor de Bacalaureat și Evaluare Naționala vor fi susținute in termenul stabilit inca din timpul anului școlar.”Ministerul…

- Inscrierile pentru Bacalaureat si Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a VIII-a se vor prelungi pana pe 13 iunie, iar probele de competente din cadrul examenului de Bacalaureat se vor sustine in perioada 14-23 iunie, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Noi continuam sa centralizam…

- Sindicatele din Invațamant sunt decise sa continue greva generala care a blocat activitatea in școli și pune sub semnul intrebarii desfașurarea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Intr-un comunicat de presa transmis duminica, organizațiile profesorilor transmit ca solicita Guvernului o…

- Organizarea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat este pusa sub semnul intrebarii in cazul in care Guvernul nu va raspunde pozitiv solicitarilor legate de salarizare, avertizeaza Sindicatul Invațamantul Preuniversitar (SIP) "Prof. I. Neacșu".