Marinarii cu nume de strazi in Constanta. Amirali, comandori, sublocotenenti

Inspirat de titlul cartii lui Valentin Munteanu ndash; "Oamenii mari au nume de strazi", volum aparut la Editura Cartea Romaneasca in anul 1979, am fost curios sa vad cate asemenea personalitati din lumea marinarilor se regasesc in "Nomenclatorul stradal… [citeste mai departe]