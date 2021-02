Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca ar vota propunerea ca studentii sa primeasca gratuitate pentru 12 calatorii dus-intors cu trenul intre localitatea de domiciliu si cea unde studiaza, informeaza Agerpres. "Da, sunt convins ca aceasta propunere ar putea sa treaca. Ea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ierica profesorii care au „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online, iar elevii cu probleme de sanatate sau cu membri ai familiei cu vulnerabilitați certificate medical vor putea invața online, potrivit Agerpres. „Cei care au vulnerabilitati,…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus ca proiectul ROSE, care este derulat împreuna cu Banca Mondiala, are ca și scop stoparea abandonului școlar. „O componenta foarte importanta, inclusiv cantitativ, este resursa…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat ca elevii de clasa a IX-a nu vor avea manuale daca incep școala in toama acestui an. "Nu voi vrea sa intru in discuții de acest gen. Principala respobsanilitate e o analiza profesionista. Planurile cadru pentru liceu nu sunt inca aprobate, din…