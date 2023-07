Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice care prevede ca pe drapelul Romaniei nu pot…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege prin care perioada in care un psiholog cu drept de libera practica a furnizat servicii psihologice sa fie asimilata vechimii in munca, in anumite conditii cumulative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 13 din…

- „Inca o minciuna a ministrului Budai: nu a venit cu amendamentele promise la legea pensiilor speciale”, acuza liderii USR, care amintesc ca joi, in Parlament, ministrul Muncii ar fi trebuit sa depuna amendamentele agreate la legea pensiilor speciale. Reprezentanții USR susțin ca ministrul Marius Budai…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, potrivit careia institutiile publice acorda angajatilor, anual, vouchere de vacanta…

- Studentii Academiei de Politie declarati inapti medical pot continua studiile fara a primi grad profesional si fara a fi incadrati in Ministerul de Interne, prevede un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului. Proiectul a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei…

- Acordul voluntar intre retaileri si procesatori pentru reducerea pretului laptelui proaspat de consum, la care au acceptat sa participe toate marile retele comerciale, se aplica incepand de la 1 mai, pentru o perioada de 6 luni. Reducerea de cel putin 20% a pretului la raft se va aplica laptelui de…

- Un grup de 15 tineri a fost reținut de Jandarmi și Poliție sa se urce in trenul catre Constanța, sambata dupa-amiaza, in Gara de Nord. Asupra tinerilor s-au gasut substabțe stupefiante. Cei 15 tineri, dintre care doi din Anglia și trei din Ungaria, mergeau la festivalurile care au loc, zilele acestea,…