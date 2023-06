Stiri pe aceeasi tema

- Astazi șoferii din Romania au parte de vești mai puțin placute. Ei bine, in țara, benzina si motorina s-au scumpit, din nou, la stațiile de alimentare cu carburant. Cat costa astazi combustibilul.

- Șoferii romani care vor sa-si alimenteze autoturismele cu carburant in aceasta perioada trebuie sa știe ca astazi, 31 mai 2023, prețul benzinei și motorinei a crescut cu aproximativ patru bani pe litru. Cat costa benzina și motorina la stațiile din țara.

- Vești proaste pentru șoferi! Astazi, 25 mai 2023, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu 2 bani/l dupa ce, in urma cu doar cateva zile, pe data de 19 mai, crescuse cu 3 bani/l, respectiv 5 bani/l. Iata care sunt prețurile la pompa.

- Șoferii romani au parte de vești mai puțin bune. Astazi, 19 mai 2023, prețul benzinei și a motorinei a crescut cu 3 bani/l si, respectiv cu 5 bani/l, pentru prima data in aceasta saptamana in care a efectuat ieftiniri marginale. Cu cat s-a majorat prețul carburantului in Romania.

- Veștile bune pentru romani, in privința carburantului, continua sa vina. De la zi la zi, prețul benzinei și a motorinei are parte de scaderi semnificative. Cat costa benzina si motorina, astazi 16 mai 2023, in Romania.

- Vesti bune pentru soferi! Benzina si motorina s-au ieftinit. Pretul lor a scazut sub sase lei si 50 de bani, dupa o lunga perioada de scumpiri. Abia acum, motorina a ajuns la pretul de acum doi ani. Carburantii se ieftinesc de la o zi la alta si sunt scaderi semnificative de preturi. Un litru de…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Prețul carburanților s-au ieftinit cu pana la 0,10 lei pe litru comparativ cu ziua precedenta. Motorina a ajuns sa coste mai puțin decat benzina. Care este pretul carburantilor in Romania, astazi, 5 mai 2023.

- Vineri, 21 aprilie, este cea de-a treia zi consecutiva in care se ieftinesc carburanții in Cluj. Petrom continua sa vanda cea mai ieftina benzina și motorina din oraș. In Cluj-Napoca, cea mai ieftina benzina se vinde cu 6,76 lei litrul, la o stația Petrom din P-ța Ștefan cel Mare (str. Parang).…