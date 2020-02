Vesti bune pentru soferi! Waze-ul parcarilor functioneaza deja in Brasov yeParking, prima aplicatie de parksharing din Romania, deschide community suportul pentru Brasov.



Prin intermediul aplicatiei, soferii au posibilitatea sa cedeze temporar, pentru minute sau ore, locul de parcare pe care il au catre comunitate, optimizand astfel traficul si timpii de cautare unui loc de parcare.



Proprietarul va avea mereu control asupra propriului loc, primind posibilitatea de a contacta conducatorul auto care va parca acolo, in mod gratuit.



Proprietarii locurilor de parcare primesc, la schimb, monede virtuale cu care pot debloca oferte din marketplace-ul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a cazut in Someș in urma unui accident de circulație care s-a produs joi seara, pe 13 februarie in zona Splaiul Independenței din Cluj-Napoca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Un barbat de 28 ani din Cluj-Napoca, în timp ce conducea autoturismul pe strada Coșbuc, ajuns la intersecția cu Splaiul Independenței, nu a respectat semnificația indicatorului rutier «oprire», a patruns în intersecție și nu a acordat prioritate de trecere intrând…

- Marja de crestere a preturilor proprietatilor rezidentiale din Romania in ultimul trimestru din 2019 s-a situat la 2,9% dupa un plus de 3,2% in precedentele trei luni, releva o analiza a pieței imobiliare. Clujul este primul in topul cresterii de preturi, cu un avans de 4,4% la trei luni. Comparativ…

- Vremea devine mult mai capricioasa in ultima luna a iernii, cu temperaturi cand ridicate, cand scazute, cu vant puternic, ploi, lapovița și ninsoare. Duminica au fost temperaturi de aprilie, cu o maxima de 13,7 grade la Dej și 13,5 la Cluj-Napoca. Din cauza vantului puternic care a batut dupa-amiaza,…

- Romania's real estate investments went past the 1-billion euro line in 2019, standing 7 percent higher than in 2018, shows data of the research department of the real estate consulting company CBRE Romania.Last year's roughly 1.06 billion euro worth of investments mark a five-year high on…

- Am aflat cu aceasta ocazie ca Bucureștiul are un proprietar și ca, daca nu ne place ceva in Capitala, nu avem decat sa plecam…Din pacate, am mai auzit asta in ultimii ani și ne-au plecat vreo cinci milioane de romani din țara…In aceste condiții, aș anunța-o pe doamna primar general ca s-ar putea sa…

- Pâna în acest moment, cea mai înalta cladire este cea de pe Calea Florești, de 25 de etaje, care însa nu este însa finalizata. Totuși, pe viitor se anunța ridicarea în Cluj-Napoca a unui zgârie-nori de 40 de etaje. Proiectul este semnat de fostul arhitect…

- Dezbaterea CIIC pe tema „Spațiul public clujean în transformare” a fost prima dezbatere care a avut invitați experți naționali și internaționali. Arhitectul Lance Jay Brown, președintele Consorțiului pentru Urbanizare Durabila a vorbit despre transformarile momentului, carora…