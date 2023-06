Stiri pe aceeasi tema

- Mijloacele de transport cu termenul de exploatare mai mare de 7 ani la data achitarii drepturilor de import, care circula pe teritoriul Republicii Moldova, dar sint inmatriculate pe teritoriul altui stat sau in stinga Nistrului, ar putea fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei in…

- Mijloacele de transport cu termenul de exploatare mai mare de 7 ani la data achitarii drepturilor de import, care circula pe teritoriul Republicii Moldova, dar sint inmatriculate pe teritoriul altui stat sau in stinga Nistrului, ar putea fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei in…

- Joi, 20 aprilie, in Parcul Național „Nistrul de Jos”, doi conaționali au fost prinși de oamenii legii, in timp ce pescuiau pe raul Nistru cu ustensile confecționate manual. Cei doi barbați au fost observați de patrula mobila a Sectorului Poliției de Frontiera Olanești. In cadrul verificarilor de rigoare,…

- Autoritațile ar putea oferi o fereastra de plasare sub regim vamal de import cu achitarea accizei in marime de 30% din cota accizei stabilita pentru anul 2022 pentru mijloacele de transport care circula pe teritoriul Republicii Moldova, dar sunt inmatriculate pe teritoriul altui stat sau in unitațile…

- O cetațeana straina a fost oprita de polițiștii de frontiera pe Aeroportul Internațional Chișinau dupa ce a incercat sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova cu mii de euro și dolari, bani nedeclarați Serviciului Vamal. Femeia s-a prezentat la controlul de securitate printre pasagerii cursei Chișinau-Istanbul.…

- Parlamentul va examina inițiativa legislativa care prevede delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție (PA) și ale Centrului Național Anticorupție (CNA) la investigarea cauzelor de corupție de nivel inalt. Astfel, in cadrul ședinței de miercuri, 29 martie, membrii Comisiei securitate naționala,…

- Marfa in valoare de peste 7 mii euro a fost depistata intr-un camion ce revenea din Olanda. Vameșii au dispus ridicarea bunurilor, intrucat acestea nu au fost declarate, scrie Deschide.md . Incidentul a fost inregistrat in postul vamal Chișinau 1 (Industriala). Funcționarii au supus controlului un…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat miercuri, 22 martie, Legea care exclude „limba moldoveneasca” din toata legislația naționala, inlocuind-o cu sintagma „limba romana”, scrie Deschide.md . Șefa statului susține ca limba romana trebuie și poate sa fie „catalizatorul consolidarii…