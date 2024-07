Dupa o luna de disconfort și aglomerație de coșmar, șoferii care circula pe cea mai aglomerata șosea din vestul Romaniei, DN68A, intre Lugoj și Deva, primesc vești bune. Lucrarile de reparații, care au dat peste cap traficul pe acest segment, sunt aproape finalizate. Cea mai cunoscuta șosea, gata pe 25 iulie Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, […] The post Vești bune pentru șoferi. Pe 25 iulie se incheie lucrarile pe cea mai tranzitata șosea din vestul Romaniei, Lugoj – Deva appeared first on Puterea.ro .