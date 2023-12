Dr. Falcă și mediul universitar, o asociere cam contra naturii academice

Nu dețin foarte multe informații despre Gala premiilor academice din acest an a Universității de Vest „Vasile Goldiș” – Arad. De altfel, nu se face... The post Dr. Falcă și mediul universitar, o asociere cam contra naturii academice appeared first on Special… [citeste mai departe]