- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 12 aprilie, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.…

- Un cunoscut luptator de kickboxing a fost implicat intr-un accident grav, sambata, pe Autostrada Soarelui. Barbatul mergea spre o competiție sportiva, organizata in județul Constanța. Accidentul s-a produs pe Autostrada Soarelui, pe sensul București – Constanța. Benny Adegbuyi, luptator de K1, se afla…

- Fostul realizator și patron al televiziunii OTV, ieșit din inchisoare in 2017, dupa ce a facut aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și jumatate pentru șantaj, este protagonistul unei noi anchete penale, deschise la Constanța. Polițiștii au facut percheziții in casa lui Diaconescu din București, apoi…

- Un barbat din Bucuresti a fost retinut, sambata, sub acuzatiile de viol, lipsire de libertate in mod ilegal, santaj, violarea vietii private si amenintare. El este suspectat ca, dupa ce a sechestrat, violat si filmat o femeie cu care avusese o relatie, a constrans-o pe aceasta sa continue legatura cu…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Luni, 20.02.2023, incepand cu ora 15:00, se vor institui restricții de circulație pe podul de la Cernavoda (km 157 + 600), in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare. Astfel, circulația autovehiculelor va fi inchisa pe sensul București – Constanța, traficul desfașurandu-se deviat, in ambele direcții,…

