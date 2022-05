Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat un proiect de modificare a normelor asigurarile auto in Romania, principala noutate fiind ca formularul de constatare amiabila va putea fi completat și electronic. Proiectul aprobat de ASF a fost trimis catre Monitorul Oficial și va intra in vigoare…

- Proiectul de lege care abroga pensiile speciale ale senatorilor si deputatilor a fost redepus, vineri in Parlament, de catre USR. Dupa scandalul creat in urma deciziei Curtii Constitutionale de a declara neconstitutionala legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru ca nu s-a respectat…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia (CEO) aproba saptamana aceasta proiectul de divizare simetrica a companiei energetice pentru externalizarea Sucursalei Electrocentrale Craiova 2. In data de 29 aprilie este programata o ședința a Adunarii Generale a Acționarilor CEO. Proiectul de divizare simetrica…

- Locuitorii din Crizbav, Feldioara, Victoria si Fagaras din judetul Brasov ar putea ieși mai repede la pensie. Proiectul de lege prin care se vrea extinderea listei localitaților in care oamenii se pot pensiona mai devreme, fara a fi penalizați, a primit propunere de adoptare saptamana aceasta și va…

- La Camera Deputaților a fost activitate intensa in aceste zile. In urma depunerii uni proiect, inițiat de parlamentarii USR, se modifica limita de viteza pe drumurile expres din Romania. Decizia se alinieaza normelor europene de circulație pe acest gen de drumuri. Proiectul a fost adoptat astazi de…

- Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede inregistrarea integrala online a unei firme in cel mult 3 zile. Proiectul va merge pentru aprobare la Camera Deputaților. Proiectul prevede ca actul constitutiv al firmei se poate intocmi online, prin completarea unui formular-tip, disponibil pe pagina…

- Romania renunța la starea de alerta incepand cu data de 9 martie 2022, ceea ce inseamna ca majoritatea restricțiilor vor fi ridicate. Decizia autoritaților vine in contextul in care numarul cazurilor noi de coronavirus este in continua scadere, la fel și cel al persoanelor aflate in spitalele de profil…