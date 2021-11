Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) s-a calificat in turul trei la Linz, turneu de 250 de puncte. Constanțeanca a invins-o marti, pe jucatoarea Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 85 WTA), din Belarus, scor 7-5, 6-3, dupa o ora și 40 de minute de joc. Urmatoarea adversara a romancei…

- Simona Halep a dezvaluit tot in fața austriecilor. Fostul lider mondial debuteaza astazi in turneul de la Linz, Austria. Halep o va intalni pe Aliaksandra Sasnovich (88 WTA). Romanca a pierdut in fața bielorusei precedenta intalnire, ce a avut loc la Indian Wells. Primita cu mare fast de austricei,…

- Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în turul doi al turneului de categorie "WTA 250" de la Linz.Halep (22 WTA si favorita 2) o va întâlni pe Aliaksandra Sasnovich (88 WTA), dupa ce sportiva din Belarus a trecut de franțuzoaica Fiona…

- Simona Halep (30 de ani, 17 WTA) a fost eliminata in turul 3 de la Indian Wells de Aliaksandra Sasnovich, dupa un meci in care romanca nu a caștigat niciun set. Jucatoarea din Belarus s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, iar in optimi va da peste compatrioata sa Victoria Azarenka (32 de ani, 32 WTA).Simona…

- Jucatoarea din Constanta a cedat in doua seturi in partida din turul trei la turneul din SUA.Simona Halep 30 de ani, 17 WTA a parasit turneul de la Indian Wells in turul trei, dupa ce a fost invinsa in runda secunda de Aliaksandra Sasnovich 27 de ani, 100 WTA , in doua seturi, scor 7 5, 6 4, dupa o…

- Simona Halep (30 de ani, 17 WTA) a fost eliminata in turul III de la Indian Wells, fiind invinsa in doua seturi de Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 100 WTA), scor 5-7, 4-6. Jucatoarea din Belarus care a eliminat-o in mod surprinzator pe Emma Raducanu in turul II, continua forma excelenta, iar acum…

- Simona Halep (locul 17 WTA) a vorbit despre eliminarea Emmei Raducanu de la Indian Wells, precizand ca deși nu este in masura sa-i dea sfaturi, pentru ca nu a caștigat un turneu de Grand Slam la o varsta atat de frageda, crede ca ”trebuie sa fii foarte atent dupa un succes atat de mare”, relateaza gsp.ro…

- Perechea formata din Simona Halep si Elena-Gabriela Ruse a fost eliminata în optimile de finala ale probei de dublu de la Indian Wells.Simona și Gabriela au pierdut, sâmbata, cu scorul de 6-2, 5-7, 10-5, în fața echipei Marie Bouzkova/Lucie Hradecka (Cehia).Halep si Ruse au…