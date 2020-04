Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu, „taticul calareț” de la Iași, s-a mutat in casa noua. Ieri și-a luat cateva bagaje și s-a instalat așa cum trebuie, lasand totul in urma. Impreuna cu cei trei copii ai sai și cu soția, Sergiu s-a mutat intr-o casa in care nu visa ca ar putea locui vreodata. Catalin Moroșanu și reporterii BZI…

- A venit ziua cea mare. Sergiu, „taticul calareț” de la Iași, a semnat ieri actele pentru o casa. Visul sau a devenit realitate, iar astazi se va muta in casa noua. Sute de oameni au facut donații pentru Sergiu dupa ce povestea lui a fost publicata de reporterii BZI. Așa s-au adunat in jur de [...]

- Ieri, Sergiu, „taticul calareț” de la Iași, a primit mai multe pachete venite din toate colțurile țarii. De la o zi la alta, viața lui Sergiu se schimba. A impresionat o țara intreaga, iar gestul sau nu a ramas nerasplatit. Haine, bani, alimente și nu numai au ajuns acum la familia lui Sergiu. Pe adresa…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Sergiu, „taticul calaret” de la Iasi, care a uimit o intreaga tara, a avut ieri parte de o zi speciala. Catalin Morosanu si reporterii BZI l-au insotit la sediul unei banci unde s-a deschis un cont pe numele sau. Primele donatii au ajuns la el, iar Sergiu a facut un gest…

- Gest incredibil facut de ”taticul calareț” din Iași. Tanarul a impresionat o țara intreaga atunci cand s-a dus calare la maternitatea la care a nascut soția sa. Zilele trecute Sergiu a fost vizitat de Catalin Moroșeanu și i-a fost deschis un cont la banca, unde oamenii au putut sa faca donații pentru…

- ”Taticul calareț” de la Iași, Sergiu, barbatul care a impresionat o țara intreaga cu situația lui ofera o noua lecție de omenie. Dupa ce povestea lui a devenit cunoscuta, Sergiu a primit donații din partea oamenilor.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este…

- Sergiu, „taticul calareț” de la Iași, a avut ieri parte de o zi speciala. Catalin Moroșanu și reporterii BZI l-au insoțit la sediul unei banci unde s-a deschis un cont pe numele sau. Primele donații au ajuns la el, iar Sergiu a facut un gest de-a dreptul emoționant. A imparțit o parte dintre alimentele…

- Sergiu, „taticul calareț”, a devenit cunoscut in toata țara. Dupa ce cazul lui a fost facut public, sute de oameni s-au oferit sa il ajute. Mai mult decat atat, mai multe persoane și-au exprimat dorința de a-i boteza baiețelul. Prin simplitate, modestie și bun simț, Sergiu a intrat in inimile multor…