Stiri pe aceeasi tema

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Bonusuri la pensie pentru romanii care vor lucra peste 25 de ani. Șeful CNPP anunța noua varianta de calcul a pensiilor Romanii care vor lucra peste 25 de ani ar putea sa beneficieze de un bonus. O parte dintre pensionarii romani vor putea primi bonusuri, in functie de stagiul de cotizare, a anuntat…

- Noua formula de recalculare pentru cinci milioane de pensii ale romanilor a fost prezentata, in exclusivitate la Antena 3 CNN . Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii a explicat, in direct, formula si calculele pentru recalcularea pensiilor. „Pensia va fi egala cu numarul de puncte ori cu valoarea…

- Noua lege a pensiilor 2024: Unele pensii se vor majora cu 30%. Cum se calculeaza punctajul Noua lege a pensiilor 2024: Unele pensii se vor majora cu 30%. Cum se calculeaza punctajul Potrivit noilor formule de calcul propuse in proiectul de lege aflat in lucru la Guvern, pensiile ar trebui sa creasca…

- Fostul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Doina Parcalabu, a declarat marți seara, la Antena 3, ca pensiile ar trebui sa creasca in ansamblu cu 16% potrivit noilor formule de calcul propuse in proiectul de lege aflat in lucru la Guvern.Surpriza este ca sunt pensii care cresc…

- Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Pensii 2023: Cand intra banii pe octombrie și cine va primi pana la 1.000 de lei in plus la pensie Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a transmis romanilor cand vor intra pensiile…

- Vești importante pentru romani. Toți pensionarii trebuie sa afle ce reguli nou se impun din noul an, chiar de la data de 1 ianuarie. Legea se aplica in mod egal pentru toata lumea, anunțul oficial a fost facut chiar de șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu. Noi reguli pentru pensiile…

- Recalcularea pensiilor 2023: Ce probelme au casele de pensii. Ministerul Muncii prelungește unele termene Recalcularea pensiilor 2023: Ce probelme au casele de pensii. Ministerul Muncii prelungește unele termene Conform celor mai recente declarații ale șefului Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…