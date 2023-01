Veşti bune pentru salariaţii din România. Patronii nu își vor mai putea plăti angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim pe economie Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani au […] The post Vesti bune pentru salariatii din Romania. Patronii nu iși vor mai putea plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim pe economie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2023 este ultimul an in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani in firma cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații mai vechi trebuie sa aiba o majorare salariala. Angajații mai vechi primesc…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- De astazi, 1 ianuarie 2023, angajații cu vechime mai mare de doi ani nu mai pot fi platiți cu salariul minim pe economie De astazi, 1 ianuarie 2023, intra in vigoare noi norme prin care patronii nu iși vor mai putea plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim. Anul 2023 este ultimul in care…

- Din 1 ianuarie, angajații cu vechime mai mare de doi ani nu mai pot fi platiți cu salariul minim pe economie De la 1 ianuarie 2023 intra in vigoare noi norme prin care patronii nu iși vor mai putea plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim. Anul 2023 este ultimul in care patronii iși mai…

- ​Angajații IT-ști din sectorul bugetar vor avea salarii mai mari dupa ce, printr-un ordin, s-a decis aplicarea acelorași facilitați ca-n sectorul privat, adica nu vor plati impozit pe venit de 10%. Este vorba despre un ordin comun al Ministerului Finanțelor, Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Salariul minim pe economie va fi de 3.000 de lei incepand de la 1 ianuarie, iar in domeniul construcțiilor, de 4.000 de lei, a anunțat Guvernul, joi, la finalul discuțiilor din Comitetul Național Tripartit. Executivul a mai comunicat ca masura a fost dezbatuta dupa ce au fost analizate propunerile patronatelor…

- Ministerul Muncii a postat, in dezbatere publica, proiectul de HG care prevede ca salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata sa fie de 3.000 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2023. In prezent, salariul minim brut este de 2.550 lei pentru anul 2022 și de el beneficiaza peste 850.000…

- Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), a susținut pe asociatiaenergiainteligenta.ro ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat salariul minim net pe un an intreg, dupa regularizarea din luna februarie. In special cei care locuiesc la bloc și depind de sistemele…