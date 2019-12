Veşti bune pentru românii din străinătate: vor plăti comisioane mai mici pentru sumele trimise în ţară Consumatorii și intreprinderile din statele membre care nu fac parte din zona euro vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere de luni, 16 decembrie, a anunțat Comisia Europeana.



Astfel, romanii care muncesc in strainatate vor plati comisioane mai mici pentru sumele trimise in tara. Noile norme privesc atat persoanele fizice, cat si companiile.



Incepand de luni, 16 decembrie, consumatorii și intreprinderile din statele membre care nu fac parte din zona euro beneficia de plați transfrontaliere in euro mai ieftine, informeaza un comunicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…

- Consumatorii și firmele vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, care asigura perceperea acelorlași comisioane ca acelea aplicate plaților interne pentru plațile efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro, informeaza Comisia Europeana, potrivit…

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Muzeul "Vasile Parvan" Barlad invita publicul la un nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 5-a. KineDok este un program international de distributie alternativa pentru filmul documentar, care se desfasoara in sapte tari partenere: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria,…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…

- “FILIT” 2019 a fost un Festival al multiculturalitații literare și umane, desfașurat la Iași, saptamana trecuta. Serbia, Belgia, Spania, Franța, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova, Slovenia, Olanda, Danemarca, Irak, Bosnia și Herțegovina, Rusia, Islanda, Germania, Republica Ceha, Brazilia,…

- ​Aproape jumatate dintre români nu au auzit de niciun proiect finanțat din fonduri europene care sa ajute zona în care traiesc ei, potrivit unui sondaj Eurbarometru publicat luni de Comisia Europeana. Conform cercetarii, 48% dintre respondenții din România au spus ca nu au…

- România are nevoie de reforma ca de aer. Daca nu mai vrem sa fim pe locul întâi la atâtea performanțe negative și daca nu mai vrem sa plece pur și simplu românii din țara avem nevoie de reforme reale. Mai ales, reforma în economie. Trebuie sa reducem taxele pe munca…