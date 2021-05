Vești bune pentru românii cu credite! ROBOR a scăzut, marți, la 1,54%. Indicele stagnase în ultimele două săptămâni Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile variabile pentru creditele in lei, a scazut ieri la 1,54%, dupa ce in ultimele 16 zile stagnase la cotatia de 1,59%. Scaderea inregistrata de ROBOR de la inceputul acestui an a fost influentata de deciziile recente ale BNR de ajustare a dobanzii-cheie si a ratelor facilitatilor permanente din jurul ei. Pe 15 ianuarie, consiliul de administratie al BNR a decis sa relaxeze politica monetara prin reducerea dobanzii-cheie la 1,25%, dupa ce in 2020 a operat trei ajustari ale dobanzii, de la 2,5% la 1,5% pe an. De la inceputul pandemiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

