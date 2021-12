Stiri pe aceeasi tema

- TVA de 5% va fi aplicata la locuințe pana in 140.000 de euro, o singura data și doar pentru prima locuința, conform unui proiect de lege al PSD care urmeaza sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2022. Social-democrații anunța un proiect care urmeaza sa intre in vigoare anul viitor și care presupune ca…

- Vești noi pentru toți șoferii din Romania! De la 1 ianuarie 2022, benzina și motorina se vor scumpi. Prețul la benzina și motorina este de aproximativ șase lei pe litru in aceste momente, in condițiile in care prețul era de aproape șapte lei in luna octombrie. Iata cat vei fi nevoit sa scoți din buzunare…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. S-au inregistrat 302 voturi „pentru” si doua abtineri, transmite Agerpres. Initiativa legislativa prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaz, transmite Administrația Prezidențiala. Legea se aplica de la 1 noiembrie, pentru o perioada de cinci luni.Prețul maxim plafonat la energie electrica este de un leu pe fiecare kWh,…

- Vești rele pentru bucureșteni. Prețul gigacaloriei va fi majorat, de la 490 de lei, la 600 de lei, potrivit estimarilor facute de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Acesta a precizat ca se va decide in Consiliul General cat din aceasta suma va achita municipalitatea. La ora actuala, pretul…

- Prețul la gaz continua sa le aduca probleme in plus romanilor. Ce s-a intamplat in ultimele doua zile la nivel de UE a speriat pe toata lumea, așa ca specialiștii au transmis un semnal de alarma. Nici Romania nu scapa de aceste momente crunte. Anunțul dureros pentru romanii cu centrale. Ce au transmis…

- La nivel mondial se constata o creștere exponențiala la prețul gazelor naturale, care a crescut mai mult de la un an la altul. Motivul, spun specialiștii, se datoreaza combinației preocuparilor privind oferta și creșterea cererii. Se așteapta ca prețul gazelor naturale sa creasca in continuare. Daca…

- Romania se pregatește de iarna, iar locuitorii de la sate se pregatesc sa-și cumpere lemnele pentru foc. Partea buna a lucrurilor este ca s-ar putea sa le cumpere mai ieftin in acest an. Reprezentanții PSD au anunțat un proiect legislativ care scade prețul lemnului de foc. Prețul lemnului de foc a crescut…