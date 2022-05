Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.

- Romania este pe primul loc, alaturi de Cehia, in topul scumpirilor la prețul motorinei, potrivit statisticilor europene. La benzina, țara noastra se afla pe locul 4, fiind devansata tot de Cehia, dar și de Bulgaria și Austria. Datele arata ca pe 25 aprilie, un litru de motorina costa cu 59% mai mult…

- Guvernul a aprobat modificarea si completarea Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, in vederea accesului mai facil al familiilor la servicii de ingrijire si supraveghere a copilului pe timp de zi, inclusiv la accesarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor…

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu si al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Programele vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, anunța Ministerul Mediului. Suma va fi utilizata atat pentru onorarea angajamentelor…

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei ruse a Ucranei, vrea sa cumnpere sistemul israelian de aparare antiracheta de Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, relateaza AFP. Potrivit sursei citate, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Romania are suficiente stocuri de gaze din depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece, a anunțat, joi, Guvernul. „Guvernul monitorizeaza și evalueaza intrarile și ieșirile de gaze naturale pe toate rutele din țara, pentru a putea lua, in funcție de evoluția situației, masurile necesare pentru…