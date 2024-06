Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru romanii cu pensii mici. Se pare ca Guvernul lucreaza la creșterea pragului de impozitare, sau chiar sa o elimine, pentru pensiile de peste 2.000 de lei, dar fara a da mai multe detalii. Pe masa ministrilor exista doua variante. Una dintre ele ar fi un sistem de deduceri fiscale pentru…

- Vești proaste pentru romani dupa Paște. Exista probabilitatea ca pensiile și salariile romanilor sa fie inghețate in perioada urmatoare. Conform datelor recente publicate de Ministerul Finanțelor, datoria publica a trecut de 52%% din PIB. Așadar, acum suntem datori cu aproximativ 841 miliarde lei noi!…

- Vești importante pentru o anumita categorie de romani! Sunt persoane care pot beneficia de bani de la stat, insa nu știu acest lucru, așa ca de aceea nici nu depun cerere. Sumele de care pot beneficia nu sunt deloc mici.

- Vești excelente pentru toți pensionarii din Romania! A inceput virarea banilor aferenți lunii mai, mai devreme decat s-ar fi intamplat in mod obișnuit. Pentru a nu avea neplaceri cauzate de minivacanțe, pensionarii din Romania nu mai trebuie sa iși faca griji.

- „Nu a fost suficent ca pensiile au fost inghețate și ei furau și cumparau de miliarde vaccinuri și au trebuit sa ne dea o nenorocire și pe Nicușor Dan primar, sa stați și fara apa calda.Am venit anul acesta cu 13,8 la suta și anul acesta in septembrie vom veni cu recalcularea și cred ca mai mult ca…

- Reprezentanții pensionarilor declara ca aceasta masura este una benefica fiindca vine in sprijinul a mii de oameni. Romanii care au muncit peste 35 de ani vor beneficia de o majorare a pensiei de peste o mie de lei de la 1 septembrie.Anunțul a fost facut in exclusivitate la Realitatea PLUS de șeful…

- „Nu a fost suficent ca pensiile au fost inghețate și ei furau și cumparau de miliarde vaccinuri și au trebuit sa ne dea o nenorocire și pe Nicușor Dan primar, sa stați și fara apa calda.Am venit anul acesta cu 13,8 la suta și anul acesta in septembrie vom veni cu recalcularea și cred ca mai mult ca…

- Odata cu intrarea oficiala in Air Schengen, un nou capitol se deschide in calatoriile romanilor, in Uniunea Europeana. Ei nu vor mai fi obligați sa arate buletinele la frontierele aeriene și maritime interne.