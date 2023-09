Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca ar putea fi initiat un program pilot prin care sobele care au eficienta scazuta, de 20-25%, sa fie inlocuite cu sobe cu inalta eficienta energetica, de peste 90%. „Am discutat cu colegii de la Administratia Fondului pentru Mediu si ne pregatim sa initiem…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat ca incepand cu data de 30 noiembrie sistemul garanție-returnare va fi implementat in Romania. Romanii vor plati cu 50 de bani in plus pentru bauturile intre 100 de ml și 3 litri. La returnarea ambalajului la orice punct de colectare vor primi banii inapoi.…

- Mașinile vechi vor disparea de pe șoselele Romaniei. Ministrul Mediului a anunțat ca erau in jur de 12.000 de aplicanti pentru programul Rabla Local, dar a avut asteptari mai mari de la acest program. Mașinile vechi vor disparea de pe șosele. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ca erau aproximativ…

- A crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut: Vouchere de 10.000 de euro pentru o astfel de achiziție A crescut cu 57% numarul de autoturisme electrice inmatriculate in Romania fața de anul trecut: Vouchere de 10.000 de euro pentru o astfel de achiziție…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susținut ca sistemul garanție-returnare care se va aplica incepand din 30 noiembrie 2023 in Romania va fi al doilea sistem de acest tip, ca marime, din Europa, dupa Germania.