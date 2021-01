Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi prelungita pana la 30 iunie, potrivit news.ro. Ministrul Energiei anunta ca este in circuitul de avizare o OUG care sa modifice Ordinul ANRE care permitea trecerea din piata reglementata in piata serviciului universal a sase milioane de clienti, fapt care presupunea majorarea facturilor, insa precizeaza…