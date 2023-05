Vești bune pentru români. Rata inflației a scăzut semnificativ în aprilie Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii. "Indicele preturilor de consum in luna aprilie 2023 comparativ cu luna martie 2023 este 100,75%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 3,1%. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,2%. Rata medie a modificarii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23%, in conditiile in care cele mai mari cresteri de pret an la an au fost la alimente, de 19,8%. Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date vineri publicitatii."Indicele preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Astfel, indicatorul continua scaderea, dupa ce rata anuala a inflației in luna martie era de14,5%, fața de 15,5% inregistrata in luna precedenta.Indicele preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica.”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

- Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…

- Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie 2023, de la 15,1% in ianuarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 22,35%, cele nealimentare cu 12,73%, iar serviciile cu 10,38%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.Preturile…