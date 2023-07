Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli cu privire la produsele care au defecte descoperite dupa cumparare au intrat in vigoare, de astazi. In cazul in care constata in cel mult 30 de zile dupa achizitionare ca nu este bun, consumatorul poate beneficia direct de inlocuirea produsului

- Vești SPECTACULOASE pentru acești romani, in special pentru tineri! Statul roman vine in sprijinul lor cu noi sume de bani. IMPORTANT! Pentru a beneficia de acest ajutor financiar trebuie indeplinite anumite criterii.Obținerea banilor ce se vor acorda lunar se poate face doar respectand un termen…

- Sunt vesti bune pentru romani dupa ce s-a anunțat ca vor putea face mai multe tipuri de analize. Astfel, conform autoritaților din domeniu, pachetul de consultații și analize decontate de catre stat se extinde. Ce vei putea cere de acum la medicul tau de familie. Vesti bune. Pachetul de consultații…

- Vești proaste pentru șoferi! Astazi, 25 mai 2023, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu 2 bani/l dupa ce, in urma cu doar cateva zile, pe data de 19 mai, crescuse cu 3 bani/l, respectiv 5 bani/l. Iata care sunt prețurile la pompa.

- Se schimba legea pentru romanii care beau alcool și fumeaza, deoarece tot mai mulți adolescenți din Romania consuma bauturi alcoolice și produse pe baza de tutun, inainte de a deveni majori.Acesta ar fi motivul pentru care un grup de parlamentari a decis introducerea unor noi piedici, cu scopul de a…

- In urma unui proiect de lege aflat in dezbatere publica, s-a propus introducerea unor masuri ce au ca scop creșterea numarului de donatori de sange. In acest fel, donatorii vor beneficia de locuri de parcare gratuite oriunde in țara.

- Rusia si-a continuat duminica atacurile cu rachete asupra Ucrainei inainte de mult asteptata contraofensiva a Kievului, vizand un obiectiv industrial din regiunea Mikolaiv (sud), au anuntat autoritatile ucrainene, citate de Reuters. CITESTE SI Situație controversata - Polițiștii romani au apelat…

- Partidul Social Democrat sprijina producatorii romani, iar parlamentarii social-democrați au inițiat deja un proiect de lege in acest sene. „Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul…