Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de tranzit al cetatenilor romani prin Bulgaria a fost simplificata, in urma unei discutii telefonice a ministrului Bogdan Aurescu cu omologul bulgar, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, joi, AGERPRES. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut,…

- Situatia navigatorilor romani, obiectul unei interpelari adresate de deputatul PSD, George Visan Acesta solicita oficialilor Guvernului Orban sa comunice masurile pentru aducerea in tara a marinarilor, ramasi blocati in toata lumea Deputatul PSD de Constanta, George Visan, ii interpeleaza pe ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa tranziteze teritoriul Bulgariei ca, din cauza numarului mare de cereri pentru tranzit transmise de misiunile diplomatice, durata de procesare a acestora de catre autoritațile bulgare a crescut pana la șase ore.Tranzitarea…

- Inca trei romani au murit in Italia, iar unul in Franta, din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, astfel ca bilantul a ajuns la sapte morti, a anuntat Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE). „De la inceputul epidemiei de COVID-19 și pana la acest moment, sapte cetațeni romani au decedat…