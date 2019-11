Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile majorate de la 1 ianuarie 2020 pentru anumite categorii și recalcularea altora din 2022 ar inseamna bani mult mai mulți pentru pensionarii care se incadreaza in criteriile impuse de proiecul de modificare a Legii nr.223/2015.

- Vești mari pentru mii de romani! Incepand din 2021 mii de romani trebuie sa cunoasca faptul ca vor aparea cateva schimbari importante care vor interveni in sistemul pensiilor de stat...Citește AICI ce se va intampla cu PENSIA ANTICIPATA...

- Vești mari pentru mii de romani! Codul Fiscal se schimba. Camera Deputaților a decis noi scutiri de impozite. In urma legii votate astazi, vor fi romani care nu vor mai plati impozite pentru... Citește AICI de ce impozit este vorba, dar și cine sunt norocoșii care vor scapa de plata acestuia...…

- Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a Legii pensiilor. Impactul bugetar pentru aceasta majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei.

- La finalul lunii iulie 2019, existau 3.814 beneficiari de pensii de serviciu, in baza Legii 303/2004, privind statulul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestor beneficiari era de 18.315 lei, din care 17.143 de lei cota suportata din bugetul de stat. Pensia medie in cazul membrilor…