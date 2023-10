Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune de la meteorologi pentru cei care iubesc zapada. Specialiștii ANM au anunțat cand vor avea loc primele ninsori in țara noastra. Afla data exacta cand vor cadea primii fulgi de nea in București, dar și in restul țarii. Surprize mari, cand iși intra iarna in drepturi. Vreme ciudata in Romania…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica seara, ca 115 cetateni romani din Israel au revenit in tara. Cu un zbor operat de o companie privata. Cei peste 100 de romani s-au intors in țara cu o cursa aeriana operata de o companie aeriana privata. „In continuarea precizarilor de presa referitoare…

- WizzAir anunța noi schimbari in privința zborurilor! Daca saptamanile trecute mai multe zboruri au fost anulate de compania aeriana cunoscuta la nivel internațional, iata ca acum, cu puțin timp in urma, o alta serie de zboruri va fi restricționata in perioada de iarna a acestui an. Iata unde nu vei…

- Exista o veste buna si una proasta, pentru bucurestenii care traiesc la bloc. Vestea buna: intretinerea nu va fi, la iarna, mai scumpa decat sezonu trecut. Vestea proasta: costurile din 2022 n-ar fost deloc mici. Un apartament de 2 camere: 500 lei intretinere Facturile la intreținere la o garsoniera…

- Survivor Romania este unul dintre cele mai iubite show-uri din Romania, care se bucura de un succes fenomenal inca de la primul sezon. Vești bune pentru fanii emisiunii, care ardeau de nerabdare sa afle cand reapare pe micile ecrane. Prezentatorul Daniel Pavel a facut marele anunț, iata cand are loc…

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, 10 august 2023, ca, in iarna 2023 2024, preturile la energie vor fi plafonate asa cum s a intamplat si in sezonul trecut, conform AGERPRES.

- MAE, anunt pentru romanii care vor sa calatoreasca in perioada urmatoare! Romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei, in perioada 29-30 iulie 2023, trebuie sa stie ca va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Belgia.Astfel, vor fi perturbari ale…

- Romanii care vor sa calatoareasca cu avionul in perioada urmatoare, mai ales ca ne aflam in sezonul concediilor, trebuie sa fie foarte atenți! Ministerul de Externe au anunțat ca o companie aeriana cunoscuta va intra greva.