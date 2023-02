Stiri pe aceeasi tema

- "Este un pachet complet de fonduri sociale. Urmeaza ca toate aceste vouchere sa fie distribuite pe parcursul anului. Cardurile saraciei - am facut toate demerasurile ca iniante de Sarbatori sa ajunga in centrele care funct la nivelul local, al primariilor. E regretabil si imi cer scuze in numele Ministerului…

- In judetele Argeș, Alba, Teleorman, Bacau, Bihor, Ilfov, precum și in București, Poșta Romana a inceput sa distribuie cardurile de energie in valoare de 700 de lei, informeaza Radio Romania Actualitați. Potrivit ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, astazi vor ajunge la oameni 362.000 de carduri,…

- Cardurile de energie, a caror distribuire catre beneficiari a inceput de la 1 februarie, reprezinta un ajutor de la stat, in valoare de 1.400 de lei, pentru plata facturilor de incalzire, a celor la electricitate, gaze, dar și pentru lemne de foc, pacura sau butelii. Acest card va fi trimis doar unor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, in sedinta de Guvern, ca de maine incepe distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta, platile online vor putea fi facute…

- Cardurile cu bani pentru factura la energie, care vor fi distribuite romanilor vulnerabili, au fost deja tiparite, iar voucherele acestea vor fi impartite in doua transe. Romanii vulnerabili vor fi sprijiniți cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitați. De asemenea, a fost aprobat și…

- Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa…

- Vești bune pentru romani! Primesc vouchere pentru plata facturilor la energie, iar aceasta suma care le va fi virata, o vor putea folosi pana la finalul anului 2023. Cand vor intra banii pe card și cum se va face plata.

- Vești bune pentru milioane de romani care așteapta cu nerabdare cea de-a patra tranșa de bani depusa pe vouchere sociale pentru alimente. Potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, toți beneficiarii voucherelor sociale vor beneficia de o surpriza. Afla ce li se pregatește romanilor cu venituri…