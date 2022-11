Vești bune pentru români! Începutul anului viitor poate aduce încă două zile libere O noua veste buna pentru angajați! Inceputul lui 2023 ar putea aduce inca doua zile in plus. Propunerea a fost discutata astazi, iar in zilele urmatoare va avea loc și votul. In timp ce aceasta idee i-a incantat pe unii politici, alții au avut de obiectat, așa cum s-a intamplat și in cazul USR, care a spus ca nu este de acord ca romanii sa aiba doua zile in plus. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința Comisiei de munca de astazi a fost inaintata propunerea social-democraților ca ziua de Sfantul Ion și de Boboteaza, respectiv 6 și 7 ianuarie sa fie zile libere nelucratoare.

- 1 noiembrie 2022, anunța vești bune pentru mai toate zodiile. Inceputul de luna este unul promițator pentru zodiile care iși doresc sa faca o schimbare in viața lor. Astrele spun ca nativii au șanse mari sa obțina ceea ce iși doresc.Descopera ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de 1 noiembrie 2022…

- Vești imbucuratoare. Tarifele la energie vor scadea cu 11% anul viitor, prognozeaza Banca Mondiala, citata de agențiile de presa, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In cadrul forumului economic germano-ucrainean de la Berlin, cancelarul german a asigurat Kievul ca sectorul energetic ucrainean va fi reconstruit, astfel incat Ucraina sa devina un furnizor eficient de energie electrica pentru UE. El a facut apel la planuri de reconstrucție a țarii noastre ca viitor…

- Vești bune pentru salariații din Romania! Aceștia vor avea dreptul la noi tipuri de concediu, fara ca zilele libere sa afecteze concediul anual de odihna. Potrivit Avocat.net, de astazi, concediul paternal, cel de ingrijitor și absența de la locul de munca pentru urgențele familiale vor fi considerate…

- Noi modificari in Codul MunciiBugetarii primesc vești din partea autoritaților, care au decis și au aprobat ca funcționarii publici sa lucreze in regim de telemunca, in urma unui vot in care au fost inregistrate 253 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 23 de abtineri.Propunerea legislativa modifica…

- Inca 2 zile libere am putea avea de anul viitor daca propunerea PSD va fi acceptata de Senatul Romaniei. PSD a depus la Senat un proiect de lege, inițiat de președintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului)…

- PSD a depus la Senat un proiect de lege, initiat de presedintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul) sa fie declarate zile de sarbatoare legala…