- Vești bune pentru mulți romani! S-a anunțat ca valoarea unor vouchere va crește de patru ori. Ce a transmis Marcel Boloș pe pagina sa personala de Facebook. Oamenii vor avea parte de multe beneficii.

- Vouchere in valoare de 50 de lei acordate de firmele de curierat: In ce condiții pot intra oamenii in posesia lor Vouchere in valoare de 50 de lei acordate de firmele de curierat: In ce condiții pot intra oamenii in posesia lor Perioada sarbatorilor de iarna este destul de aglomerata, mai ales atunci…

- Ultima tranșa din acest an a tichetelor sociale in valoare de 250 de lei din urmeaza sa fie incarcata pe carduri Practic, persoanele cu venituri reduse vor avea la dispoziție cardurile pentru achiziția alimentelor de sarbatori, informeaza alba24.ro. Pentru posesorii de vouchere sociale pentru alimente…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Vor beneficia de o suma considerabila de la stat! Este vorba despre 3000 de euro, adica aproximativ 150 de milioane. Cine sunt cei care pot beneficia de aceasta suma și care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi eligibili și…

- Au mai ramas doar cateva saptamani pana la sarbatorile de iarna, iar Guvernul Romaniei vine cu vești bune pentru o anumita categorie de romani. Statul ofera vouchere in valoare de 1.000 de lei pentru tradiția porcului de Craciun. Cine sunt cei care pot beneficia de acest ajutor.

- Mii de romani ar putea beneficia de sume de 1.300 de lei din partea statului roman! Potrivit informațiilor, persoanele cu venituri modeste pot obține aceste ajutoare, intre 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024, insa doar daca indeplinesc anumite condiții. Iata despre ce este vorba.

- Vești importante pentru mii de romani! Statul acorda și anul acesta peste 1.300 de lei, doar ca, de acum, au aparut mai multe schimbari. Mai exact, pot beneficia de un ajutor lunar in perioada 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024, cei care... Citește AICI cine poate beneficia de sprijin financiar…

- Anul 2024 vine cu vești bune pentru o anumita categorie de romani! Potrivit anunțului facut de Adrian Caciu, ministrul Proiectelor și Fondurilor Europene, incepand cu prima luna a anului viitor vor fi acordate noi vouchere.