Veşti bune pentru români. Cine poate primi 500.000 de euro Programul este initiat de Kaufland si Asociatia Act for Tomorrow. Potrivit unui comunicat de presa, programul Start ONG a fost conceput pentru a oferi sprijin financiar ONG-urilor mici sau recent infiintate. „Acestea pot inscrie proiecte din domeniile educatie, mediu, sanatate, social si cultura si pot obtine finantari de pana la 10.000 de euro fiecare. In 2020, programul va oferi finantari si grupurilor de initiativa civice, pentru a contribui la dezvoltarea acestora, astfel ca, prin proiectele derulate, acestea sa aduca un plus valoare in comunitatile in care activeaza. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Programul „START ONG” este un instrument de finanțare comunitara lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow. In cadrul programului vor fi finanțate proiecte incadrate in urmatoarele domenii:

- Start ONG, programul de finanE›are din RomA¢nia dedicat ONG-urilor mici sau a celor aflate la A®nceput de drum, se relanseazAƒ de la 1 martie 2020, finanE›area totalAƒ acordatAƒ A®n 2020 fiind de 500.000 de euro, pentru aproximativ 130 de proiecte.

- 491.018 euro, 164 de proiecte finanțate, 57.234 de vieți schimbate – acestea sunt principalele rezultate dupa prima ediție Start ONG, un program de finanțare dedicat ONG-urilor mici sau a celor aflate la inceput de drum, lansat in martie 2019 de Kaufland și implementat de Asociația Act for Tomorrow.…

- Un numar de 20 proiecte, dintre care 16 europene si 4 nationale, in valoare insumata de 33.416.000 euro, depuse de Primaria Piatra-Neamt, au fost aprobate la finantare pana la aceasta data si sunt in diverse stadii de implementare. Proiectele europene aprobate, deci cele care au contractele de finantare…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a dotat in ultimii opt ani, potrivit datelor centralizate transmise de medicii din Bucuresti si Ilfov, 13 institutii medicale cu echipamente in valoare totala de 960.000 de euro, informeaza un comunicat al organizatiei transmis AGERPRES. Potrivit sursei…

- Vești bune pentru romani. Din iulie 2020, Wizz Air va lansa și doua noi rute din București, respectiv catre Praga, in Cehia, și Sevilla, in Spania, care este, de altfel, singura conexiune intre București și...

- Un numar de 13 proiecte, dintre care 10 europene si 3 nationale, in valoare insumata de 16.579.000 euro, depuse de Primaria Piatra Neamt, au fost aprobate la finantare pana la aceasta data si sunt in diverse stadii de implementare. Proiectele cu finantare europeana aprobate pana acum sunt urmatoarele:…