- Onorariile avocatilor din oficiu vor fi platite, pana la finalul acestui an. Anunțul ministrului Justiției Onorariile avocatilor din oficiu vor fi platite, pana la finalul acestui an, in baza unui memorandum aprobat de Ministerul Finantelor, a informat, miercuri, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu,…

- Vești proaste pe finalul lunii septembrie pentru șoferii din țara noastra! Romanii au parte, din nou, de o scumpire a prețului carburanților, la majoritatea stațiilor de alimentare cu combustibil. Care este prețul carburanților in Romania, astazi, 25 septembrie 2023. Motorina s-a scumpit semnificativ…

- O schimbare importanta va fi facuta de catre autoritați in ceea ce privește amenzile. Anunț important de la ANAF. Se schimba legile. Cum iși vor plati romanii amenzile de acum incolo. Vești proaste despre amenzi in Romania. Anunțul oficial al ANAF Este o adevarata lovitura pentru romani dupa ce s-a…

- Vești bune pentru romani! Valoarea tichetelor de masa crește in Romania! Dupa ce a facut acest anunț in urma cu cateva saptamani, Marcel Ciolacu a revenit și a menționat de la data se va intampla acest lucru. De asemenea, premierul a facut și alte precizari cu privire la acest subiect.

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- Un specialist estimeaza ca dobanzile la credite vor scadea in primul sau al doilea trimestru din 2024. Scenariul de baza arata o crestere solida a economiei, de 4%, anul viitor, anunța Ziarul Financiar. Dobanzile ar putea scadea in primul sau al doilea trimestru din anul viitor, crede Mihai Ion, vicepresedinte…

- Vești extrem de importante pentru toți pensionarii și salariații din Romania! Anunțul vine chiar din interiorul Guvernului Romaniei. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a dezvaluit noile planuri ale Executivului pentru milioane de romani: ”Ne dorim ca toate acestea sa…