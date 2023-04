Stiri pe aceeasi tema

- Aprobarea proiectului de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflata pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanata. „Proiectul de Hotarare de Guvern privind limitarea tarifelor RCA, aflat pe agenda sedintei de Guvern, a fost amanat pentru a fi analizate cele mai bune optiuni”, anunta Executivul,…

- Ministerul Finantelor propune, printr-un nou proiect de HG , plafonarea tarifelor RCA la nivelul din 28 februarie 2023. Ministerul Finanțelor a publicat luni pe site-ul instituției proiectul de lege privind stabilirea tarifelor de prima maxime și a altor masuri aplicabile de catre societațile de asigurare…

- Proiectele legilor educației și cel privind plafonarea pretului politelor RCA nu figureaza pe agenda de vineri a sedintei de guvern, a comunicat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Tarifele de referința RCA 2023 au fost publicate de ASF, iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o creștere a primelor pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Pentru prima data,…

- Un numar impresionant de mașini au fost vandalizate, in cursul serii de joi spre vineri, in zona strazii Campul Painii din Cluj-Napoca. Proprietarii pagubiți spun ca ar fi vorba despre o „reglare de conturi”. Au fost geamuri sparte, portiere deteriorate etc. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat…

- Astazi a intrat in vigoare o noua masura a asa-numitei coalitii internationale privind plafonarea pretului la petrol, de a impune o limita maxima a costurilor produselor petroliere rusesti transportate pe mare, precum motorina si pacura. In acest fel, Uniunea Europeana, Statele Unite, Marea Britanie,…

- Doua mașini au fost serios avariate la Buzau, duminica dimineața, 29 ianuarie, de un arbore uriaș care a cedat sub greutatea zapezii și a cazut intr-o parcare. Proprietarii așteapta despagubiri de la autoritați.

- Anul 2023 a adus schimbari cand vorbim de emiterea de polițe RCA, asta insemnand, in funcție de anumite criterii, majorarea sau diminuarea sumelor platite asiguratorului RCA de posesorii de autoturisme. Practica nu este noua, fiind deja regasita și in alte state europene. Acum conteaza modul cum va…