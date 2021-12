Veşti bune pentru profesorii și personalul medical din România. Cresc salariile Vin banii pentru profesori și medici. Este promisiunea facuta de ministrul Finanțelor Adrian Caciu, care a anunțat ca anul viitor ar putea creste salariile pentru unele categorii de bugetari. Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele si brancardierii, ar putea creste anul viitor, a anuntat ministrul Finantelor la Antena 3. Guvernul analizeaza si situatiile […] The post Vesti bune pentru profesorii și personalul medical din Romania. Cresc salariile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

