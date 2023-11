Vești bune pentru producătorii de porumb: se dă derogare la neonicotinoide Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic afectate de atacul daunatorilor de sol, iar tratamentul semintelor de porumb si floarea-soarelui va fi efectuat numai de catre prestatorii de servicii autorizati, iar parcelele de teren vor fi semnalizate ca atare”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii. Introducerea pe piata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj intocmit de biroul de statistica al UE arata ca, anul trecut, 72% dintre tinerii europeni cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani nu ocupau un loc de munca, in timpul studiilor. Doar 25% dintre tinerii din UE erau angajați in timpul studiilor, iar 3% se declarau disponibili pentru angajare…

- Echipa Romaniei a fost repartizata in Grupa F, alaturi de Turcia, Islanda si Slovacia, in preliminariile Campionatului European de baschet feminin – FIBA EuroBasket 2025, in urma tragerii la sorti efectuate, marti, la Mies (Elvetia). Meciurile din aceasta campanie se vor desfasura in trei ferestre competitionale,…

- Țara noastra isi pastreaza numarul de mandate Parlamentul European a aprobat, in sesiune plenara la Strasbourg, decizia Consiliului European de a creste de la 705 la 720 numarul locurilor din legislativul comunitar pentru urmatorul mandat, informeaza un comunicat de presa preluat de Agerpres. Propunerea…

- Decizia Consiliului European de a creste de la 705 la 720 numarul locurilor din Parlamentul European (PE) pentru urmatorul mandat a fost aprobata miercuri, 13 septembrie, de catre legislativul comunitar, relateaza Agerpres.Propunerea Consiliului European s-a bazat pe un raport al PE din iunie, care…

- Deși Romania este pe locul 5 la producția de gaze naturale, populația face frigul in casa, conform cifrelor de la Eurostat. Anul trecut, 9,3% din populatia Uniunii Europene a declarat ca nu a reusit sa isi incalzeasca locuinta in mod corespunzator, iar Romania se afla printre statele membre UE care…

- Romanii care isi doresc sa-si dezvolte competentele in securitate cibernetica au oportunitatea de a aplica pentru o bursa gratuita in acest domeniu, oferita de unul dintre cele mai importante institute tehnologice din lume.Bursa Paller de Securitate Cibernetica de la SANS Technology Institute este…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, miercuri, la Palatul Cotroceni, cea de-a VIII-a editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M). La acest summit vor fi prezenti reprezentanti din toate cele 12 state participante la Initiativa – Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia,…

- Pe contul de Twitter al Ministerului ucrainean al Apararii a fost lansata o campanie de mulțumiri, care a inclus 21 de postari pentru 18 membri NATO: Marea Britanie, SUA, Canada, Estonia, Spania, Franța, Olanda, Luxemburg, Italia, Danemarca, Norvegia, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia…