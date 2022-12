Stiri pe aceeasi tema

- La Piatra Neamt, in orasul inconjurat de paduri naturale mai din toate partile, municipalitatea a decis sa cumpere pentru Craciun un brad artificial in valoare de 45.000 de euro. Joi seara, 8 decembrie, la ora 18.00, cu o intarziere de cateva zile fata de alte orase din Romania, s-a dat startul si la…

- Limba de pamant formata in mijlocul Dunarii la Galați a fost acoperita de apa. In alți ani, nivelul fluviului creștea mai rapid iar insula disparea inca din toamna. Seceta din acest an a facut ca insula de pe Dunare sa reziste pana aproape de Craciun. Mai mult, in ciuda temperaturilor scazute, avea…

- Uzatu e suparat foc pe grofii austrieci ca nu ne-au primit in Schengen. Stie ca are si el o contributie importanta, fiindca asa cum spun statisticile, pe la noi nu trec emigrantii ca pe la croati, dar moldovenii si infractorii din Rusia si Ucraina, cu buletin romanesc, sunt cu zecile de mii prin toata…

- BUCURII… Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi a inceput o noua editie a campaniei „Dar de Craciun”, in cadrul careia voluntarii ajung la casele copiilor care au cea mai mare nevoie de binecuvantarile si miracolul acestor sarbatori. Debutul evenimentului a avut loc pe 6 decembrie, iar primii copii vizitati…

- DE CRACIUN, FII MAI BUN… Asociatia „Dragoste desculta” deruleaza o noua campanie menita sa ii ajute pe cei mai nevoiasi vasluieni. Se numeste „Incalta un inger” si isi propune sa ajunga la 2000 de copii. E nevoie de haine, geci, ghete, caciuli, rechizite si dulciuri. „Cum ambalam cadourile? Exact ca…

- Bradul de Craciun instalat in centrul municipiului Bacau a starnit numeroase comentarii, dar mai ales ironii din partea localnicilor, pentru ca a fost montat stramb. Autoritațile din Bacau au ajuns țința ironiilor pe rețelele de socializare pentru ca au montat stramb bradul de Craciun. A costat 3.500…

- TIMP IN PLUS… Sesiunea de depunere a dosarelor in cadrul programelor “Rabla Clasic” și “Rabla Plus” a fost prelungita pana pe data de 31 ianuarie 2023, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, pana la finele lunii ianuarie 2023, pot depune dosare de finanțare in cele doua programe…

- PERIOADA MAI LUNGA DE TIMP… In municipiul Vaslui, Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) a construit in jur de 140 de apartamente, dintre care, in prezent, 96 sunt date in chirie. Potrivit unui proiect de lege vizat la inceputul acestei saptamani de președintele Romaniei, cei care locuiesc in aceste…