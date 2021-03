Stiri pe aceeasi tema

- Subprogramele “Timișoara Capitala Europeana a Culturii” si“Reșița – 250 de ani de siderurgie” Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunța un nou termen limita pentru depunerea cererilor de finanțare in cadrul apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI 2021) – subprogramele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca populatia nu mai este obligata sa suporte cheltuiala pentru racordurile la retelele de gaze naturale si energie electrica de la retea pana la limita de proprietate, obligatia in acest sens fiind valabila doar pentru racordul de la limita de proprietate.…

- Apariția vaccinurilor anti-Covid-19 au oferit speranțe mari cu privire la revenirea la o viața cat mai aproape de normalitate. Fara a sta prea mult pe ganduri, cațiva organizatori renumiți și-au anunțat festivalurile pentru vara, iar amatorii au inceput sa-și faca planuri de distracție. Pentru a clarifica…

- Pensii 2021. Autoritatile au anuntat cine se poate pensiona la limita de varsta. Mii de romani vor putea beneficia de aceasta schimbare in legislatie. Afla daca te numeri si tu printre norocosi. Cine se va putea pensiona mai devreme in 2021 Schimbare in legislatia Pensiilor 2021. Autoritatile au anuntat…

- Cristian Ștefan, bebelușul abandonat intr-o punga, in fața unui bloc din sectorul 3 al Capitalei, la inceputul acestei saptamanii, da semne ca nu va ramane cu sechele. Medicul Catalin Cirstoveanu, șeful secției ATI nou-nascuți de la Spitalul Marie Curie, acolo unde a ajuns nou-nascutul, spune ca bebelușul…

- De la 1 ianuarie, preturile la energia electrica vor fi liberalizate pentru consumatorii casnici. Sase milioane de romani, care acum platesc preturi reglementate de stat, vor trebui, cel putin teoretic, sa-si...

- Vești mai puțin bune vin direct de la OMS, ai carei reprezentanți ne atenționeaza cu privire la efectele nedovedite ale vaccinului anti-COVID-19. Deși antidotul impotriva noului coronavirus reprezinta o șansa uriașa pentru o mare parte a populației, aceștia ne recomanda sa avem in vedere mai multe reguli…

- Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarna. De sambata, 12 decembrie, Domeniul Schiabil Șureanu iși deschide porțile pentru iubitorii de schi, și nu numai. „De maine, 12 decembrie 2020, ne puteți gasi cu un strat considerabil de zapada, multa voie buna și partii de excepție. Va invitam sa fiți…