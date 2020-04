Veşti bune pentru pensionari. Poşta Română a început distribuirea pensiilor "Compania Nationala Posta Romana a inceput distribuirea pensiilor si face demersuri pentru a finaliza achitarea intr-un interval cat mai scurt, pentru a veni, astfel, in sprijinul beneficiarilor, in aceasta perioada dificila. De asemenea, compania a stabilit o procedura de lucru speciala pentru gestionarea situatiei particulare de la Suceava, acolo unde municipiul si 8 comune se afla in carantina", a informat compania intr-un comunicat. Posta Romana precizeaza totodata ca se adapteaza la evolutia situatiei cautand, in permanenta, masuri pentru a-si continua activitatea si a-si respecta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

