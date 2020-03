Veşti bune pentru pensionari. Pensiile nu pot fi poprite sau executate silit Pensiile nu pot fi poptite sau executate silit pe perioada starii de urgenta, pentru niciun fel de datorie, potrivit actului normativ, iar orice fel de executare silita se suspenda. "Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, fiscale si comerciale care se aplica asupra drepturilor lunare platite prin casele teritoriale de pensii. Masurile de executare silita prin poprire asupra sumelor plate de casele teritoriale de pensii se aplica, prin efectul legii, de aceste institutii fara alte formalitati din parte beneficiarilor acestor drepturi",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

