Vesti bune pentru pensionari! Au sosit biletele noi pentru turismul balnear

Stiri pe aceeasi tema

- Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui “Biletele de tratament se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. In situația neridicarii biletului repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obține un altul doar din categoria…

- Ministrul Finanțelor a dat asigurari ca sunt bani pentru creșterea pensiilor, de la 1 iulie. Eugen Teodorovici a declarat ca majorarea punctului de pensie este prevazuta in programul de guvernare și nu exista risc pentru pensiile romanilor. (Promotiile zilei la monitoare) Ministrul Eigen Teodorovici…

- In județul Alba, in luna aprilie a acestui an, 13.358 de pensionari au primit pensia minima garantata. La nivel național, numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in luna aprilie, de 807.416 persoane, din care 662.796 pensionari din sistemul public si 144.620 pensionari…

- Pensionarii si asiguratii care se pregatesc sa plece la tratament prin Casa Judeteana de Pensii Bihor trebuie sa stie ca biletele de tratament s-au scumpit. Facand o comparatie a tarifelor biletelor de tratament de anul trecut cu cele de anul acesta se constata o crestere a a acestora cu…

- In jur de 35.000 de ieseni au primit ingrijiri medicale, in 2017, in baza programelor nationale de sanatate derulate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Cei mai multi bolnavi au fost tratati in baza programului national de oncologie si a subprogramelor sale, dupa cum arata Casa Judeteana…

- Numar record de cereri inregistrate pentru bilete de tratament. Peste 4.200 de solicitari au fost depuse la Casa Judeteana de Pensii. Deocamdata oferta nu acopera cererile, avand in vedere ca nu au fost aprobate locurile in unitatile private de tratament. Pana acum, la Buzau, au fost alocate peste 2.400…

- – Aproape 2.000 persoane beneficiaza de o pensie internaționala – Au fost soluționate peste 6.000 cereri – In cazul unora rezolvarea este așteptata din 2012. In cei 11 ani care s-au scurs de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Casa Județeana de Pensii (CJP) Bacau a inregistrat (pana la data de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, la Romania Tv, ca in perioada imediat urmatoare dorește sa intre cu legea pensiilor in dezbatere publica. De asemenea, aceasta a spus ca de la 1 iulie punctul de pensie se va majora la 1100 lei și a dat asigurari ca pana la sfarșitul guvernarii…