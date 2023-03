Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fondurile totale aprobate in vederea asigurarii de tratament balnear pensionarilor fiind majorate in acest an la 300 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).

