- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) reia plata indemnizatiei sub forma de somaj tehnic, precum si acordarea unor zile libere platite parintilor, masuri de sprijin oferite mediului economic afectat de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

- Guvernul a aprobat miercuri, prin ordonante de urgenta, prelungirea somajului tehnic si aprobarea de zile libere platite parintilor care isi supravegheaza copiii aflati in scoala online, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul sedintei de Guvern. ‘Astazi am aprobat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern au fost aprobate doua Ordonante de Urgenta, una pentru prelungirea somajului tehnic, iar cealalta pentru acordarea de zile libere parintilor care isi supravegheaza copiii aflati in scoala online. Raluca Turcan a explicat,…

- Un numar de 10.811 persoane au participat la programele de formare profesionala organizate in primele sapte luni ale anului de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si al centrelor proprii din cadrul agentiilor…

- Angajatorii din tara ofera 22.619 locuri de munca la nivel national, in aceasta perioada, in timp ce operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie, prin intermediul retelei Eures Romania, 219 posturi vacante, arata datele publicate, miercuri, de Agentia Nationala pentru…

- Salarii de zeci de mii de lei sunt puse la bataie de mai multe companii din tara. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a publicat topul lunar al celor mai bine platite locuri de munca vacante din Moldova.

- Social Absolvenții de liceu pot solicita acordarea indemnizației de șomaj iulie 16, 2021 10:40 Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) reamintesc ca, pana la data de 1 august 2021, absolvenții de liceu se pot inregistra ca persoana in cautarea unui loc de munca. Inregistrarea…