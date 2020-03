Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, 14 ianuarie, legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii. Suma ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. Administrația prezidențiala a anunțat ca șeful statului a semnat marți decretul pentru “promulgarea Legii privind…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii privind pensiile ocupaționale. In decembrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat, in unanimitate, in calitate de for decizional, respectiva lege care introduce in Romania pensiile ocupationale, suplimentare fata de toate…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020, relateaza Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care prevede abrogarea recursului compensatoriu, adoptata de Camera Deputaților pe 4 decembrie. Klaus Iohannis a semnat „decretul privind promulgarea Legii de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind…