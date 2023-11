Stiri pe aceeasi tema

- Alocațiile celor mici vor crește incepand cu luna ianuarie a anului viitor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede aceasta majorare, ca urmare a indexarii cu rata anuala a inflației. Cu cat cresc alocațiile de la 1 ianuarie 2024 Alocația de stat pentru copii va fi indexata anual…

- Reprezentanții companiei YouTube au vești proaste pentru utilizatorii aplicației. Cei care nu platesc un abonament lunar, vor avea parte de reclame la greu. Potrivit informațiilor, 'Adblocker' nu va mai ajuta ca pana acum.

- Alocațiile copiilor vor crește de la 1 ianuarie cu 87 de lei pentru copiii de pana in doi ani și cu 35 de lei pentru cei pana la 18. Parinții susțin insa ca majorarea nu ii ajuta prea mult in achiziția rechizitelor școlare. In acest moment, alocația este de 631 de lei pentru un copil […] Source

- Vești bune pentru romani! O anumita categorie de persoane ar putea primi banii lunar pentru a-și deconta unele facturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Iata care sunt romanii care ar putea beneficia de o compensație financiara!

- Alocațiile ar trebui sa creasca incepand cu 1 ianuarie 2024, așa cum a anunțat Guvernul. Majorarea s-ar putea sa sufere o mica amanare, pana in luna martie, dupa ce INS va anunța oficial rata inflației din anul precedent. Potrivit legislației in vigoare, alocațiile pentru copii vor fi majorate diferențiat…

- Vești bune de la BOOKZONE: este disponibila cea mai noua carte scrisa de Gabor Mate și Gordon Neufeld: Tine-ți copiii aproape. Iți recomandam sa o comanzi cat mai repede, deoarece avand in vedere cat de populari sunt autorii, sunt șanse mari ca stocurile sa se epuizeze inca din primele zile de la publicare.

- De luna viitoare, salariul minim brut va fi majorat cu 300 de lei și va ajunge, astfel, la 3.300 de lei. In ceea ce privește salariul net, romanii vor primi in plus, in mana, doar 93 de lei, iar 207 lei vor merge catre stat, pe taxe.Daca trendul de majorare al salariului minim brut se va pastra și in…

- Vești bune pentru romani! Salariul minim pe economie și pensia minima vor crește in Romania, incepand de la 1 octombrie. Potrivit ultimei decizii a Guvernului, salariații și pensionarii vor primi mai mulți bani incepand de luna viitoare. Iata cați bani vor intra in conturile oamenilor.