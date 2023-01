Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile municipale și lucratorii de proximitate din Statele Unite s-au grabit sa adune oamenii de pe strazi in aceasta saptamana, transformand locuri precum bibliotecile și arenele in adaposturi pentru a atenua astfel criza umanitara cauzata de vremea geroasa și de numarul mare de migranți.…

Un kit de diagnosticare a bolii Alzheimer pe baza unui simplu test de sange a fost aprobat pentru vanzare in Japonia, a anuntat joi producatorul sau, un progres rar in domeniul acestei boli neurodegenerative foarte raspandite, informeaza AFP.

Inflatia anuala in Statele Unite a scazut pentru a cincea luna consecutiv, releva ultimele cifre date publicitatii. Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat marti ca este optimist si considera ca acest trend descendent va continua, infomreaza Rador.

Ambasada Romaniei in SUA anunta ca schimburile comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii au atins, in primele zece luni din acest an, 4.09 miliarde de dolari, anunța News.ro.

- O defectiune la cea mai mare conducta de petrol catre Statele Unite din Canada ar putea afecta stocurile unui centru cheie de depozitare din SUA si ar putea reduce livrarile de titei la doua centre de rafinare a petrolului, au declarat vineri analisti si comercianti, transmite Reuters, potrivit News.ro.…

Oameni de stiinta au salutat miercuri rezultatele detaliate ale unui studiu clinic asupra unui nou medicament care confirma eficacitatea acestuia in incetinirea declinului cognitiv al pacientilor cu boala neurodegenerativa Alzheimer, dar au remarcat si efecte adverse uneori severe ale acestui medicament,…

- Autoritațile americane nu au, in prezent, niciun indiciu ca ar exista planuri unui atac militar pe teritoriul Republicii Moldova de catre Rusia. O declarație in acest sens a fost facuta de catre ambasadorul SUA la Chișinau, Kent Longsdon in cadrul emisiunii „In PROfunzime” de la ProTV Chiținau.…

Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat luni un medicament dezvoltat de ScPharmaceuticals Inc pentru a trata congestia inimii cauzata de o supraincarcare cu lichide in randul pacientilor diagnosticati cu insuficienta cardiaca, informeaza Reuters.